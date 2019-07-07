ديسابر ينفصل رسميًا عن أوغندا

انفصلت أوغندا عن المدرب سيباستيان ديسابر، اليوم الأحد، رغم الظهور بشكل جيد في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر، والوصول إلى دور الـ16.

وقال الاتحاد الأوغندي للعبة في بيان، إنَّ إنهاء التعاقد تم "بالتراضي بين الأطراف". وأضاف "أسباب إنهاء العقد هي المصلحة المشتركة للطرفين".

وأصبح ديسابر ثاني مدرب يترك فريقه خلال البطولة، بعدما أقالت مصر صاحبة الضيافة المدرب خافيير أجيري فور الخسارة من جنوب أفريقيا في دور الـ16 أمس السبت.

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وشكَّل قرار رحيل ديسابر، مفاجأة بعد أن قاد أوغندا لأدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ 41 عامًا ورغم حديثه عن أهمية تطور اللعبة في البلاد.

وفازت أوغندا، التي لعبت بطريقة هجومية جريئة، على الكونغو الديمقراطية في اللقاء الأول، ثم خسرت بصعوبة من مصر (2-0)، وأزعجت السنغال قبل أن تخسر (1-0) في دور الـ16.

لكن مسيرة أوغندا تأثرت بنزاع مالي تسبب في رفض اللاعبين التدريب، وتمت تسوية الأمر بعد أن دفع الاتحاد الأوغندي 6 آلاف دولار إضافية لكل لاعب.