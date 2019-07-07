شكرا لقرائتكم الأهلي يطبق نظام اليوم الكامل فى معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة لاسارتي خوض المران على فترتين اليوم الأحد في ثاني أيام معسكر الإعداد بمدينة اليكانتي الإسبانية، من أجل رفع الحمل البدني والتأكيد على العديد من النقاط الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة.

كان الأهلي خاض المران الصباحي في التاسعة والنصف ، على أن يخوض مرانه الثاني في السادسة والنصف مساءً وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

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ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب لافينكا الذى يبعد قرابة 5 دقائق من فندق الإقامة ، فيما يشهد المعسكر إقامة 3 مباريات ودية متدرجة المستوى.