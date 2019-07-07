شكرا لقرائتكم مؤمن وحسين السيد يتدربان فى الجيم بمعسكر الأهلى الإسبانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الثنائى مؤمن زكريا وحسين السيد لاعبا الأهلى، مرانا بدنيا فى «الجيم» على هامش مران الفريق بمعسكر إسبانيا. وأدى الثنائى تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق، فيما خاض بقية اللاعبين مرانا قويا فى ملعب لافينكا. ويؤدى مؤمن زكريا تدريبات علاجية فى ظل معاناته من الإصابة بكدمة فى الركبة، بينما يتم تجهيز حسين السيد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء إعارته لنادى الاتفاق السعودى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن وحسين السيد يتدربان فى الجيم بمعسكر الأهلى الإسبانى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.