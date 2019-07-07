عبدالحفيظ: ديانج لن ينضم لمعسكر الأهلى فى إسبانيا...

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن المالى أليو ديانج المنضم مؤخرًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم لن يلحق بمعسكر الفريق فى إسبانيا.

وقال عبدالحفيظ، إن اللاعب لن يتمكن من الانضمام إلى معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى، بينما من المنتظر أن ينضم الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق إلى المعسكر يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن الأهلى مؤخرا التعاقد مع المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم مقبلة، فى حين تم تجديد عقد استعارة رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزى لمدة موسم جديد.

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ويسعى الأهلى لإبرام أكثر من صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، لرغبة الإدارة فى توفير جميع الإمكانيات للجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى للمنافسة بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة.

وبدأ الأهلى معسكر خارجى فى إسبانيا أمس فى مدينة اليكانتى ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى، استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجارى عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حاليا فى مصر، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يخوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.