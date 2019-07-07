شكرا لقرائتكم عمر ربيع يحتفل بتجديد استعارة رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمر ربيع ياسين صورة تجمعه برمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى عبر ستورى فيس بوك، أثناء تواجد الثنائى فى معسكر إسبانيا، بعد أن أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.





وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح فى الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا فى إطار الخطة المتكاملة من جانب محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة فى الموسم المقبل لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلى سواء على الصعيد المحلي أو القارى. Advertisements

جاء ذلك بعدما كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه.

وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح فى الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا فى إطار الخطة المتكاملة من جانب محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة فى الموسم المقبل لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلى سواء على الصعيد المحلي أو القارى.