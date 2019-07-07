شكرا لقرائتكم فساد جديد داخل اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحد أعضاء اتحاد الكرة الذى تقدم باستقالته مؤخرا أنه لم يتم إرسال قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التى أقيمت يوم 23 فبراير 2019 إلى الاتحاد الدولى –فيفا – لاعتماد القرارات، وبالتالى تعد القرارات التى اتخذت خلال الاجتماع كأن لم تكن وباطلة ولا يتم العمل بها

ويعد ذلك تأكيد على حالة التضارب والخلاف داخل المجلس، حيث شهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التى أقيمت 23 فبراير الموافقة على عدد من البنود ومنها :

إلغاء بند الـ8 سنوات

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وافقت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة على بند انتخاب نائب رئيس الجبلاية إلى جانب الإبقاء على مقعد المرأة فى الانتخابات القادمة.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم على استمرار لجنة الاستئناف للعام المقبل بتشكيلها الحالى برئاسة المستشار عادل الشوربجى.

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم على مقترح، بتشكيل لجنة من عشرين عضوًا يتم اختيارهم من جميع مناطق الاتحاد، لمقابلة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لتنقل إليه مطالب الجمعية العمومية بدعم الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية إنشائيًا وعينيًا.