شكرا لقرائتكم بلاغ للنائب العام يتهم اتحاد الكرة بإهدار المال العام "مستندات"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم جمال سمير محرم، المحامى، ببلاغ إلى المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، يتهم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، بالإستيلاء على المال العام و إهدار المال العام.

واختصم البلاغ الذى حمل رقم 9257 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كلا من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد، وكرم كردي، وسيف زاهر، ومجدي عبد الغني، وحازم إمام، وأحمد مجاهد، ومحمد أبو الوفا، أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، بالإضافة إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ومحمود الشامي، رئيس لجنة شئون اللاعبين.





وذكر البلاغ أن الدولة تنتهج فى جميع مؤسساتها فى جميع القطاعات توجيه مصادر الإنفاق بما يتفق مع ما تمر به الدولة من ظروف إقتصادية و سعيا إلى تحقيق الصالح العام، وتأسست مؤسسات هدفها الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد بكافة صوره و أشكاله وعدم إهدار المال العام، وحيث أن ما تم إهداره من مال عام و ما تم الحصول عليه من تبرعات أو دعم من الداخل و الخارج خاصة وأن مؤسسة إتحاد الكرة المصري تخصع للقوانين الدولية المنظمة له في إدارة شئونه وما يتم إتخاذه من قرارات داخل منظومة الإتحاد إلا أنه وطبقا لتعليمات الفيفا أنه في حالة وجود شبهة فساد أو إستيلاء على الأموال فإن الأمر متروك للجهات المعنية .

وأضاف البلاغ أن حيث أن اتحاد الكرة اتركبوا إهمال وسوء إدارة للأموال العامة التي تخص الدولة خاصة والوساطة والمحسوبية، التي أودت بنتيجة مخزية تصل لدرجة العار على مصر، التي تشغل رئاسة الإتحاد الإفريقي، وسوء الإختيارات والفساد في الصرف وإختيار مدير فنى يشوبه فساد .





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وأوضح البلاغ أن مصر رفعت شعار فى بطولة الأمم الأفريقية وهى إعلاء الأخلاق و السلوك الطيب، وعلى الرغم من ذلك الا أن هناك جريمة أخلاقية تغاضى عنها اتحاد الكرة المصري، رغم اقرار واعتراف اللاعب بإرتكابه لجريمة أخلاقية بكل المقاييس.

وأفاد البلاغ أنه تطبيقا للقانون الدولي (الفيفا) واللائحة المنظمة له، فمن حق السلطات في الدولة الموجود بها الإتحاد إثبات الفساد أو الإتهام، وفي حالة ثبوته يجوز لها أن تأخذ ما تراه مناسبا.





وأستشهد البلاغ بالحكم الذى صدر ضد المتهم حازم الهواري وشقيقته سحر الهواري، حيث أنه تم الحكم عليهما بالحبس خمس سنوات في جناية التفالس بالتدليس و بناء عليه تم إجراء إنتخابات جديدة داخل المجلس دون إعتراض من الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وطالب الاتحاد بالتحقيق مع مسئولى اتحاد الكرة وإتخاذ اللازم قانونا في حالة ثبوت الإتهامات ضدهم بالإستيلاء على المال العام و إهدار المال العام.