مدرب الأهلى: الأجواء فى المعسكر الإسبانى رائعة...

جدة - عمرو شويل أبدى محمد يوسف، المدرب العام للأهلى عن رضا الجهاز الفنى بالإمكانيات المميزة لمعسكر الفريق فى إسبانيا الذى بدأ أمس السبت ويستمر حتى 16 يوليو الجارى، لافتا إلى أن توقيته جاء مناسبا للغاية بعد العودة لاستئناف التدريبات.

وقال محمد يوسف إن الأمور مثالية للغاية، من حيث اختيار مكان المعسكر الذى يتميز بالهدوء الشديد والطقس الجيد، إلى جانب جودة ملعب التدريب وفندق الإقامة، وهو ما يسهم فى تحقيق الاستفادة المطلوبة التى يرغب بها الجهاز الفنى من أجل المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الأهداف الفنية للمعسكر ستؤتى ثمارها بعد الاتفاق على خوض 3 لقاءات ودية، تم اختيارها بعناية بما يخدم أهداف الجهاز الفنى، وبما يتوافق مع النواحى البدنية والخططية بعدما خاض الفريق لقاء وديا فى القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا.

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وأضاف يوسف أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر، قبل العودة لاستئناف مباريات الفريق فى البطولة المحلية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مهمة للغاية لحسم بطولة الدورى.

وأكد المدرب العام للفريق على أن هناك إصرارا كبيرا على بذل أقصى ما يمكن وتقديم أفضل أداء خلال المباريات المقبلة من أجل التتويج بلقب الدورى وإسعاد الجماهير.