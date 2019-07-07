شكرا لقرائتكم فتحى مبروك: أجيرى لم يكن خيارا موفقا.. وبلماضى يصنع ملحمة مع الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال فتحى مبروك نجم الأهلى ومدرب منتخب مصر الأسبق، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت": "من بداية مشوار أجيرى لم يكن موفقاً ولا يناسب منتخب مصر، الأداء لم يكن مرضياً حتى فى دور المجموعات هناك ثغرات فى وسط الملعب فضلا عن غياب الروح والأداء التكتيكى ويتحمل المدرب المكسيكى مسئولية خروج الفراعنة من البطولة"، مؤكداً أن مسئولية الخروج من البطولة يتحملها الجهاز الفنى بقيادة أجيرى.
وتابع مدرب المنتخب الوطنى السابق: "جمال بلماضى يصنع ملحمة مع منتخب الجزائر فهو مدرب وطنى يعرف كيف يحفز لاعبيه ويخرج أفضل ما لديهم".
وأضاف فتحى مبروك: "المدرب الوطنى الأصلح لقيادة الفراعنة ورأينا كيف كانت فترة قيادة الجوهرى للمنتخب مليئة بالانضباط والقرارات الحاسمة التى كان من المستحيل التراجع عنها".
وطالب فتحى مبروك بالنزول بمعدل الأعمار فى منتخب مصر مع الاحتفاظ بالعناصر المؤثرة أصحاب الخبرات لتغيير جلد الفراعنة قبل الدخول فى مرحلة جديدة.
منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء.
كان هانى أبو ريدة، قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وإقالة الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى والجهاز المعاون بالكامل.
وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعداً مع نيجيريا فى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بينما ودع الفراعنة البطولة مبكراً.
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