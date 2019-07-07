شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ ينتظم فى تدريبات الأهلى بإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وخاض الأهلى المران على فترتين اليوم الأحد فى ثانى أيام معسكر الإعداد بمدينة اليكانتى الإسبانية لرفع الحمل البدنى والتأكيد على العديد من النقاط الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة.

ومن جانبه انتظم أحمد الشيخ لاعب الأهلى فى تدريبات الكرة ضمن فقرات المران الصباحى وأجرى الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى تقسيمة قوية بالكرة، شارك فيها الشيخ بشكل طبيعى على ملعب لافينكا الذى يستضيف تدريبات الفريق.

وخاض الفريق المران الصباحى فى التاسعة والنصف، على أن يخوض مرانه الثانى فى السادسة والنصف مساءً وفقا للبرنامج التدريبى الذى وضعه مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق حيث يؤدى الأهلى المران على ملعب لافينكا الذى يبعد قرابة 5 دقائق من فندق الإقامة فيما يشهد المعسكر إقامة 3 مباريات ودية متدرجة المستوى.

وكان الشيخ قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من آلام فى الكاحل قبل السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الذى بدأ فى مدينة أليكانتى الإسبانية أمس ويستمر حتى 16 يوليو الجارى.