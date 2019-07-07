شكرا لقرائتكم برنامج الأهلى فى اليوم الثانى بمعسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى برنامج اليوم الثانى من معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا فى إسبانيا استعدادا لاستئناف مباريات الفريق فى بطولة الدورى حيث بدأ البرنامج بتناول اللاعبين وجبة الإفطار فى الثامنة والنصف صباحا ثم الانتقال إلى ملعب التدريب لخوض المران فى التاسعة والنصف صباحاً.

يتناول اللاعبين والجهاز الفنى وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهرا على أن يخوض الفريق مرانه الثانى فى السادسة والنصف مساء، ثم يخلد الجميع للراحة قبل تناول وجبة العشاء فى التاسعة والنصف.

ويشهد معسكر الأهلى فى مدينة اليكانتى الإسبانية اجواء جيدة من حيث الإقامة بأحد المنتجعات الهادئة وخوض المران على ملعب يبعد قرابة 5 دقائق فقط من الفندق.