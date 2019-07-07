الأهلى يواجه سوكر سمارت بإسبانيا فى هذا التوقيت...

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جدة - عمرو شويل يخوض الأهلى فى السادسة والنصف مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة، أولى مبارياته الودية فى معسكر إسبانيا أمام فريق «سوكر سمارت» الإسبانى على ملعب لافينكا الذى تقام عليه تدريبات الفريق. ويسعى الجهاز الفنى بقيادة الأورجوايانى مارتن لاسارتى إلى تجهيز اللاعبين من خلال مباريات ودية متدرجة المستوى، حيث يلعب فريق سوكر سمارت بدورى القسم الثالث بإسبانيا. ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق إقامة وديتين أخريين يومى 11 و15 يوليو، لتجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الفريق فى بطولة الدورى.

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