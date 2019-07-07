شكرا لقرائتكم محمد عبد المنعم يغيب عن مران الأهلى الجماعى بسبب الخلفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمد عبدالمنعم لاعب الأهلى الشاب، والذى تم تصعيده لتدريبات الفريق الأول، تدريبات تأهيل بدنى على هامش مران الفريق صباح اليوم بمعسكر الإعداد فى إسبانيا. وخاض اللاعب تدريبات التأهيل تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى العلاج الطبيعى بعد شكواه من آلام فى منشأ العضلة الخلفية. واكتفى عبد المنعم بأداء فقرات العلاج الطبيعى، ولم يشارك فى المران الجماعى فى إطار تجهيزه للعودة للتدريبات بصورة طبيعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد المنعم يغيب عن مران الأهلى الجماعى بسبب الخلفية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.