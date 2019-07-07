اعرف.. تحركات البرلمان لملاحقة المتسببين فى فضيحة وداع الفراعنة لأمم أفريقيا...

جدة - عمرو شويل أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بياناً رداً على خروج المنتخب المصرى، من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا من دور الـ16، والمستوى الباهت الذى ظهر به الفراعنة منذ انطلاق البطولة، حيث اجتمع نواب لجنة الشباب والرياضة لاتخاذ عدد من الاجراءات لملاحقة المتسببين فيما حدث.

واتخذت اللجنة عددا من التحركات، حيث أبدت أسفها واستنكارها لذلك المستوى الباهت والتخبط الواضح فى الادارة الفنية للفريق المصرى بما لايعبر أبدا عن تاريخ مصر الرياضى ولا الامكانيات التى تم توفيرها.

وتقوم اللجنة بدورها الرقابى الذى هو حق قد كفله الدستور فى محاسبة المقصرين وكى يتحمل الكل مسئوليته، واعتبار أن تقديم الاستقالات هى بداية المسئولية فى أن يتحمل الكل خطأه وليست نهايتها فى المحاسبة ومجمل المسئولية.

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وتدعم اللجنة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولومبية المصرية واللجنة المنظمة وكافة الجهات المسئولة فى استكمال الشكل الحضارى الرائع الذى بدأت به البطولة الأفريقية وتقدم كافة الدعم لاستمرار هذا العرس الأفريقى على الأراضى المصرية.

وكلفت اللجنة أعضائها بإعداد تقارير سريعة حول أسباب فشل المنتخب المصرى وذلك استعدادا للدعوة إلى اجتماع عاجل بعد موافقة رئيس مجلس النواب مع كافة الجهات المعنية بالرياضة المصرية لضمان الا يتكرر هذا الإخفاق مرة أخرى.