شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل منطقة أجروسى الجبلية فى قبرص ضمن معسكر الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ظهر اليوم الأحد إلى منطقة أجروسى الجبلية فى قبرص لاستكمال معسكر فريق الكرة الأول بالنادى هناك، والذى يستمر حتى 13 يوليو الجارى. وسيخوض الزمالك 3 مباريات ودية بمعسكر قبرص أيام 8 و10 و12 يوليو الحالى. وواجه الزمالك إيل ليماسوس بطل كأس قبرص أمس الأول الجمعة فى أولى ودياته بقبرص والتى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4/3.

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