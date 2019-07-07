شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: أجيرى لم يقنع المصريين بسبب أدائه الضعيف واختياراته الخاطئة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ربيع ياسين نجم المنتخب السابق، والمدير الفنى الحالى لمنتخب الشباب أن الجميع كان خلف المنتخب الوطنى من أجل التتويج باللقب الأفريقى، خاصة أنه يجب أن نبنى ونشجع ونكون إيجابيين، وليس هدامين، إلا أن ما رأيناه فى البطولة غير ذلك.

وقال ربيع ياسين أن خافيير أجيرى لم يقنعنا بما يفعله مع المنتخب، فالقدرات الفنية ضعيفة واللياقة ضعيفة، وكذلك التكتيك ضعيف، وهو ما ظهر فى إدارة مباراة جنوب أفريقيا تحديدًا.

وأضاف ياسين: "اللاعب الجيد الموهوب هو الذى يستطيع أن يحصل على البطولة، وهذا اللاعب يتم اختياره بعناية فائقة، ولكن ما ظهر فى البطولة ليس قدرات المنتخب، فلابد أن لا نكون عاطفيين، ونتحلى بالواقعية، وهذا ما كان يجب أن نفعله من البداية بأن نكون واقعيين فى ظل اداء المنتخب وطريقة أجيرى فى اللعب".

كان المنتخب الوطنى ودع بطولة الأمم الأفريقية بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس فى منافسات دور الـ 16 من البطولة المقامة حاليا بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى