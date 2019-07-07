شكرا لقرائتكم الحياة بقى لونها "بمبى".. صالح جمعة ينشر صورته بقميص الـتدريب من إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ظهر خلالها صالح يرتدى قميص التدريب بالأهلي والتي بدا لونها مطابقاً للون غرفة اللاعب فى فندق إقامة اللاعبين بمعسكر أسبانيا.

وتوجهت بعثة النادى الأهلى فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت إلى إسبانيا، حيث يخوض المارد الأحمر معسكر إعداد خارجى لمدة 12 يوماً، يستعد خلاله لمباراتى المقاولون والزمالك فى ختام بطولة الدورى.

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وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

فيما يغيب عن المعسكر كل من: شريف إكرامى، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما غاب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا، التي ودعها الفراعنة أمس بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ 16.