مدرب كوت ديفوار: لا نريد مفاجآت أمام مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يريد إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تجنب مفاجآت كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أنه هدفه التتويج بلقب المسابقة منذ انطلاق مشواره في "كان 2019".

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره المالي على ملعب ستاد السويس غدا الإثنين، في دور الـ16 لأمم إفريقيا.

وقال إبراهيما كمارا، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لايهم أن منتخبنا له أفضلية في تاريخ المواجهات مع مالي، الأهم هو الفوز غدا لأن لكل مباراة اعتباراتها الخاصة".

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وأضاف: "نسعى لبذل كل الجهد من أجل عبور هذة المباراة الصعبة، هناك مفاجآت قوية في البطولة وخروج لفرق مرشحة للفوز باللقب وعلينا تجنب ذلك ".

وأوضح: "هناك فرق تأهلت للأدوار الإقصائية بثلاث نقاط ومع ذلك ترشحت للأدوار النهائية مثل بنين وجنوب أفريقيا".

وأتم المدير الفني لكوت ديفوار قائلا: "لاعبينا جاهزون تماما، والمنافسة على اللقب هدفنا منذ البداية".