مدرب تونس: غير نادم على استبعاد معلول.. وحالتنا المعنوية مرتفعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الفرنسي الان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، أن خروج مصر والمغرب والكاميرون من منافسات كأس الأمم الأفريقية أمر لا يشغله على الرغم من أنه الأمر كان بمثابة المفاجأة بالنسبة له، كما لفت إلى أنه يثق في قائمة فريقه الحالية ولم يندم على استبعاد علي معلول.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الغاني غدًا الاثنين فس منافسات دور الـ16 على ستاد الاسكندرية.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال جيريس: "حالتنا المعنوية مرتفعة وجاهزين لمباراة الغد، بالفعل حضرنا أنفسنا جيدا".

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وأضاف: "البطولة شهدت مفاجآت كبيرة في البطولة، كانت أكبرها خروج مصر والكاميرون ومن قبلهما المغرب، نشاهد الفرق الكبيرة تخرج وهذا أمر لا يشغلنا نحن نركز على المباراة القادمة".

وعن ندمه لغياب على معلول قال: "غير نادم على استبعاد علي معلول والقائمة الحالية للفريق أثق فيها بالكامل، والاتحاد التونسي راض عن أدائنا حتى الآن بعد التأهل إلى الدور التالي".

وبسؤاله عن مستوى منتخب غانا قال: "هو فريق جيد جدا ومتجانس ويمتلك مهاجمين جيدين هو فريق عادي ويشبه مالي ودرسناه جيدا، ونحن فريق ممتاز ونصحح الأخطاء باستمرار وسنكون مستعدين غدا".