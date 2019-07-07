ديابي: هدفنا التتويج باللقب وليس الخروج من الأدوار المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عبدالله ديابي لاعب منتخب مالي أن هدفه وزملائه هو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة الجارية، لافتًا إلى أن واجهة منتخب كوت ديفوار ستكون صعبة لأنه فريق قوي.

ويلتقي المنتخب المالي غدًا الاثنين مع نظيره كوت ديفوار في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة كان 2019.

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وقال ديابي خلال المؤتمر الصحفي: نركز في كل مباراة على حدة، ولا نفكر في الأدوار المقبلة، تكريزنا حاليًا ينصب على مواجهة الأفيال في دور الـ16 والتأهل لدور الثمانية.

وتابع: "منتخب كوت ديفوار قوي جدا ويضم لاعبين مميزين، وبعضهم يلعبون معه في أوروبا، لذا ستكون المباراة صعبة جدا على الفريقين".

وأضاف: " جاهزون للفوز على الأفيال في مباراة الغد للتأهل لدور الثمانية، ومواصلة المشوار في البطولة، خاصة أن منتخب مالي هدفه التتويج باللقب وليس الخروج من الأدوار المبكرة".