كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا إقصاء مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

ودع المنتخب المصري منافسات كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة من منافسه الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أجريت مساء أمس السبت ضمن منافسات دور الـ16.

المنتخب المصري تلقى صدمة كبيرة في آخر خمس دقائق من زمن أحداث المباراة بعدما أحرز لورش هدف فوز منتخب "الأولاد" ليحجز منتخب جنوب أفريقيا بطاقة العبور لدور الثمانية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الجنوب أفريقية بعد إقصاء مصر من دور الـ16:

- "الأولاد يطلقون النار في الفراعنة"

قالت صحيفة "سوكر لادوما" إن المنتخب الجنوب أفريقي قدّم مباراة تاريخية في القاهرة بعدما أقصى البلد المستضيف المنتخب المصري بالفوز عليه بهدف دون رد.

الصحيفة وصفت هدف لورش بـ"الرصاصة" التي قتلت الفراعنة بعدما سجل هدفًا قاسيًا في الدقائق الخمس الأخيرة.

- "جنوب أفريقيا تذهل الجميع"

صحيفة "كيك أوف" ذكرت أن المنتخب المصري استطاع أن يذهل الجميع بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبين أمام المنتخب المصري.

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وأضافت الصحيفة أن كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" فشلا في صنع الفارق للمنتخب المصري بعدما تمكن المنتخب الجنوب أفريقي من إغلاق المساحات أمامهم.

الصحيفة تابعت أن رغم حصول منتخب جنوب أفريقيا على المركز الثالث في جدول الترتيب إلا أنهم أذهلوا الجميع بالمستوى والأداء أمام منتخب يمتلك ميزة الأرض والجمهور.

- "الأولاد يصدموا أفريقيا"

أوضحت صحيفة " تايمز" أن المنتخب الجنوب أفريقي استطاع أن يدهش الجميع بعدما فاز على المنتخب المستضيف في الوقت القاتل من أحداث المباراة.

وأضافت الصحيفة الجنوب أفريقية أن منتخب "الأولاد" وجهوا صدمة للقارة الأفريقية بأكملها بعدما فازوا على المنتخب المصري والذي يمتلك سجلاً هو الأكبر من حيث التتويج بالبطولات القارية بواقع سبع مرات.

- "ذهول 70 ألف متفرج"

قالت صحيفة "سيتيزنز" إن المنتخب الجنوب أفريقي بقيادة مهاجمه لورش استطاع أن يوجه صدمة لـ70 ألف مشجع من جانب أنصار المنتخب المصري والتي تواجدت في استاد القاهرة لمساندة منتخب "الفراعنة" أمام "الأولاد".

وأضافت الصحيفة أن رغم قلة خبرة لورش من حيث المشاركة الدولية إلا أن مهاجم أورلاندو بيراتيس نجح في قيادة بلاده لدور الثمانية من أجل مواجهة منتخب نيجيريا والذي تغلب على نظيره الكاميروني بنتيجة (3-2).