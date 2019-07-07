حلّ اتحاد الكرة على الأبواب.. واللائحة تحدد خليفة أبوريدة.. تقرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

فقد اتحاد الكرة نصابه القانوني، عقب توالي استقالات أعضاء مجلس الإدارة، وفى مقدمتهم هاني أبوريدة، رئيس التحاد، ليصبح الإعلان عن الحل رسمياً فور وصول الاستقالات إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تنص لائحة اتحاد الكرة المصري على أنه: "في حالة استقالة مجلس الإدارة أو نصف أعضائه يفقد النصاب القانوني لانعقاده، ويُصبح منحلًا بقوة القانون".

كما تنص اللائحة على تولي المدير التنفيذي للاتحاد "ثروت سويلم حاليًا" إدارة شئون الاتحاد كرئيس مؤقت له لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم الإعلان خلال هذه الفترة عن إجراء انتخابات لمجلس الإدارة.

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ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 11 عضواً. وتقدم هاني أبوريدة في وقت مبكر من اليوم، الأحد، باستقالته من منصبه، وتبعه حازم إمام، وسيف زاهر، وأحمد مجاهد وخالد لطيف.

وأعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، صباح الأحد التقدم باستقالته، ثم تبعه محمد أبوالوفا ليبلغ عدد المستقيلين حتى الآن 7 أعضاء.

وتراجع الثلاثي (كرم كردي، عصام عبدالفتاح، مجدي عبدالغني) عن الاستقالة؛ بحذف البيانات الخاصة بهم من صفحة الاتحاد الرسمية بـ"فيسبوك"، بعد نشرها بدقائق، وهو التراجع غير المؤثر قانونًا.