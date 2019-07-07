قبل صدام كوت ديفوار.. مدرب مالي: أسعى لعبور هذه المحطة الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي أن مباراة فريقه غدًا أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية ستمثل تاريخ جديد في مشواره التدريبي، لافتًا إلى أنه يسعى لعبور تلك المحطة الصعبة.

ويلتقي المنتخب المالي غدًا الاثنين مع نظيره كوت ديفوار في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة كان 2019.

وخلال تصريحات للمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال مجاسوبا: "سنلعب غدا من أجل الفوز/ نجحنا في المرحلة الأولى وتصدرنا المجموعة وحصدنا سبعة نقاط وحققنا ما كنا نرغب فيه حتى الآن".

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وأضاف: "علينا التركيز من أجل تحقيق طموحات جماهيرنا في الفوز على منتخب كوت ديفوار القوي".

وتابع: "انتقال لاعبي مالي إلي أندية أوروبية خلال البطولة هو أمر جيد ولكن التركيز في لقاء الغد هو الأهم بالنسبة لنا ".

وأتم: "مباراة كوت ديفوار تمثل لي تاريخ جديد في مشواري التدريبي وأسعى لعبور هذة المحطة الصعبة".