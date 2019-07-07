الأهلي يتدرب على فترتين في إسبانيا.. وعودة الشيخ ومؤمن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي خوض مران الفريق خلال معسكره المقام في إسبانيا على فترتين اليوم الأحد لرفع الحمل البدني والتأكيد على العديد من النقاط الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة.

ويقيم الأهلي حاليًا معسكرًا تحضيريًا للموسم الجديد بأحد المنتجعات الهادئة في إسبانيا يستمر حتى 16 يوليو الجاري على أن يتخلله خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى، تبدًا في السادسة والنصف مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة أمام فريق "سوكر سمارت" الإسباني.

وخاض الفريق المران الصباحي في التاسعة والنصف، على أن يخوض مرانه الثاني في السادسة والنصف مساءً وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وشهد المران عودة أحمد الشيخ لاعب الفريق للمشاركة في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام الكاحل ، كما شارك في تقسيمة الكرة التي أجراها لاسارتي.

وخاض الثنائي مؤمن زكريا وحسين السيد مرانا بدنيا في الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق.

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وقرر اليخاندور بأحد المنتجعات الهادئة بالتنسيق مع الجهاز الفني زيادة جرعة التدريبات البدنية، من أجل الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى من الجاهزية قبل المشاركة في المباريات الودية الثلاثة التي يتضمنها المعسكر.

من جانبه أشاد محمد يوسف ، المدرب العام للفريق بالإمكانات المميزة لمعسكر الفريق في إسبانيا، لافتا إلى أن توقيته جاء مناسبا للغاية بعد العودة لاستئناف التدريبات.

وأشار إلى أن الأمور مثالية للغاية، من حيث اختيار مكان المعسكر، جودة ملعب التدريب وفندق الإقامة ، وهو ما يسهم في تحقيق الاستفادة المطلوبة التي يرغب بها الجهاز الفني؛ من أجل المرحلة المقبلة .

وألمح يوسف إلى أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر ، قبل العودة لاستئناف مباريات الفريق في البطولة المحلية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مهمة للغاية لحسم بطولة الدوري.