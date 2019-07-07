الأهلي يكشف موقف ديانج وجيرالدو من معسكر إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، أن المالي أليو ديانج- المنضم مؤخرًا لصفوف الفريق الأحمر- لن يلحق بمعسكر الفريق في إسبانيا.

ويقيم الأهلي حاليًا معسكرًا تحضيريًا للموسم الجديد بأحد المنتجعات الهادئة في إسبانيا يستمر حتى 16 يوليو الجاري على أن يتخلله خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى، تبدأ في السادسة والنصف مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة أمام فريق "سوكر سمارت" الإسباني.

وأكد عبدالحفيظ أن اللاعب لن يتمكن من الانضمام إلى معسكر الإعداد، بينما ينضم الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق إلى المعسكر، يوم الأربعاء المقبل.

كان النادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع ديانج قادما من نادي مولودية الجزائر بعقد مدته 5 مواسم لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.