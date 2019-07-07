استقالة جديدة في اتحاد الكرة.. وغموض موقف 3 أعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد أبو الوفا، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من مجلس الإدارة بعد توديع المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وأفاد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن استقالة أبو الوفا جاءت استجابةً لدعوة هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المستقيل، لأعضاء المجلس.

وكان هاني أبو ريدة تقدم باستقالته من رئاسة الجبلاية، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم.

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وبالتالي انضم أبو الوفا إلى قائمة المستقيلين من مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد استقالة كل من أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف ودينا الرفاعي بشكل رسمي.

ويبقى موقف الثلاثي مجدي عبدالغني وعصام عبدالفتاح وكرم كردي غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم على أن مجلس إدارة الجبلاية يفقد نصابه القانوني ويصبح مُنحلًا في حالة استقالة نصف أعضاءه، وهو ما تأكد حدوثه حاليًا بعد استقالة 8 أشخاص.

يُذكر أن المنتخب ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في ستاد القاهرة (1-0) مساء السبت، في المسابقة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.