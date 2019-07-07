تفاصيل صفقة انتقال ثيو هيرنانديز إلى ميلان

أعلن نادي ريال مدريد رسمياً انتقال مدافعه الفرنسي ثيو هرنانديز إلى نادي إيه سي ميلان الإيطالي بشكل نهائي.

وقال الفريق “الملكي” في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي: “اتفق ناديا ريال مدريد وإيه سي ميلان على انتقال اللاعب ثيو هرنانديز للأخير”.

وأضاف البيان: “يتوجه النادي بالشكر لثيو على عمله واحترافيته خلال الفترة التي قضاها وهو يدافع عن قميص الفريق، ويتمنى له حظاً وفيراً خلال المرحلة القادمة”.

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وسيعزز المدافع الفرنسي، الذي اجتاز الكشف الطبي لـ”الروسونيري” الأحد الماضي، الجبهة اليسرى للفريق الذي يقوده ماركو جيامباولو.

وانضم ثيو هرنانديز لـ”الميرينغي” منذ موسمين قادماً من فريق أتلتيكو مدريد، وخلال الموسم الماضي شارك مع نادي ريال سوسيداد على سبيل الإعارة.

ومن المحتمل أن تنتعش خزينة ريال مدريد بحوالي 20 مليون يورو مقابل هذه الصفقة، الذي وقع على عقد يمتد لـ4 سنوات.