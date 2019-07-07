كأس العالم للسيدات.. هولندا تبحث عن التتويج الأول أمام أمريكا

تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا، حينما يلتقي منتخبي هولندا وأمريكا، في المباراة النهائية على ملعب جروباما ستايديوم.

ويدخل منتخب أمريكا المباراة، باحثًا عن الحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الأخيرة، وتحقيقه للمرة الرابعة.

ولم يكن وصول منتخب سيدات أمريكا امر مفاجيء، فالفريق يقدم منذ دور المجموعات مباريات قوية، فضلاً عن كونه أبرز المرشحين لنيل اللقب قبل إنطلاق البطولة.

وحقق المنتخب الامريكي الفوز في مبارياته الثلاثة في دور المجموعات، كما

إنه صاحب أعلى سجل تهديفي في البطولة، خاصة بعد تسجيله 13 هدف في مباراة تايلاند.

وكان مشوار أمريكا صعب حيث واجه في دور الـ 16 منتخب إسبانيا العنيد، وحقق الفوز بنتيجة 2/1.

وفي ربع النهائي تمكن من إقصاء فرنسا أصحاب الأرض بالفوز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في نصف النهائي على إنجلترا بنفس النتيجة.

ويعول المنتخب الأمريكي على مهاجمته المخضرمة، أليكس مورجان التي

سجلت 6 أهداف في مشوار البطولة.

وعلى الجانب الأخر فإن منتخب هولندا، قدم مسيرة مميزة خلال البطولة، حيث تخطى دور المجموعات بالفوز في ثلاثة مباريات، ليتأهل إلى دور الـ 16 لمواجهة اليابان، ليفوز عليها بثنائية مقابل هدف.

وفي ربع النهائي واجه منتخب هولندا نظيره الإيطالي، ليقصيه بالفوز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة السويد ويحقق فوز صعب في الأسواط الاضافية بهدف دون رد.

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موعد مباراة أمريكا وهولندا :

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة،

والسادسة بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وهولندا :

تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 4