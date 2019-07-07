محمد يوسف يشيد بمعسكر إسبانيا

أشاد محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالإمكانات المميزة لمعسكر الفريق في إسبانيا الذي بدأ، أمس السبت، ويستمر حتى 16 يوليو الجاري، لافتا إلى أن توقيته جاء مناسبا للغاية بعد العودة لاستئناف التدريبات.
وأشار إلى أن الأمور مثالية للغاية، من حيث اختيار مكان المعسكر الذي يتميز بالهدوء الشديد والطقس الجيد إلى جانب جودة ملعبالتدريب وفندق الإقامة، وهو ما يسهم في تحقيق الاستفادة المطلوبة التي يرغب بها الجهاز الفني؛ من أجل المرحلة المقبلة.
وأضاف يوسف أن الأهداف الفنية للمعسكر ستؤتي ثمارها بعد الاتفاق على خوض 3 لقاءات ودية، تم اختيارها بعناية بما يخدم أهداف الجهاز الفني، وبما يتوافق مع النواحي
وألمح يوسف إلى أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر، قبل العودة لاستئناف مباريات الفريق في البطولة المحلية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مهمة للغاية لحسم بطولة الدوري.
وجدد المدرب العام للفريق التأكيد أن هناك إصرارا كبيرا على بذل أقصى ما يمكن، وتقديم أفضل أداء خلال المباريات المقبلة من أجل التتويج بلقب الدوري وإسعاد الجماهير.
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