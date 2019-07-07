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الوداد المغربي يزاحم بيراميدز للتعاقد مع ديسابر

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دخل نادي الوداد المغربي في سباق، مع بيراميدز، من أجل المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا سبيسيتان ديسابر، لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

ويبحث بيراميدز عن تعيين مدير فني

جديد خلفًا لرامون دياز الذي رحل عن تدريب الفريق، بعد نهاية الموسم السابق، خاصة لخبرة ديسابر السابقة في ،
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لتجربته الأخيرة التي كانت رفقة الإسماعيلي.

وأعلن الاتحاد الأوغندي اليوم رحيل ديسابر عن تدريب المنتخب، وتم التوجيه الشكر للمدرب الفرنسي عن الفترة التي قضاها رفقة الفريق، بعد الخسارة من السنغال في دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية.

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