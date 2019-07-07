عبدالحفيظ: ديانج لم ينضم لمعسكر إسبانيا

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن المالي أليو ديانج المنضم مؤخرًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم لن يلحق بمعسكر الفريق في إسبانيا.
وأكد عبدالحفيظ أن اللاعب لن يتمكن من الانضمام إلى معسكر الإعداد الذي يستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري، بينما من المنتظر أن ينضم الأنجولي
وكان النادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع ديانج قادما من نادي مولودية الجزائر بعقد مدته 5 مواسم لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
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