منتخب ناشئي الريشة الطائرة يطير إلى كوت ديفوار للمشاركة ببطولة أفريقيا

غادرت فجر، اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة، القاهرة متوجهة إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أفريقيا تحت 15 سنة، والمقرر إقامتها بالعاصمة الإيفوارية "أبيدجان" خلال الفترة من 8 حتى 14 يونيو الجاري. من 8 حتى 14 يونيو الجاري. وتضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين، وهم "محمود محمد حسن - محمد حجازي السيد - معاذ هشام حسن - عمر محمد رفعت - دانية ياسر نبيل - ريم حسن حمدي - زينب يحيى - بسملة محمد عبدالعال". ويشرف على الإدارة الفنية للاعبين آلاء يوسف، المدير الفني للفريق، فيما يشرف على النواحي الإدارية شريف جعفر، عضو مجلس الإدارة.

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