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برنامج اليوم الثاني لمعسكر الأهلي في إسبانيا

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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج اليوم الثاني من معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، استعدادا لاستئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.

ويبدأ، اليوم الأحد، بتناول اللاعبين وجبة الإفطار في

الثامنة والنصف صباحا، ثم الانتقال إلى ملعب التدريب لخوض المران في التاسعة والنصف صباحا.

وفي الثانية والنصف ظهرا يتناول الجميع وجبة الغداء، على أن يخوض

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الفريق مرانه الثاني في السادسة والنصف مساء، ثم يخلد الجميع للراحة قبل تناول وجبة العشاء في التاسعة والنصف.

ويشهد معسكر الأهلي في مدينة اليكانتي الإسبانية أجواء مثالية من حيث الإقامة بأحد المنتجعات الهادئة، وخوض المران على ملعب يبعد قرابة 5 دقائق فقط من الفندق.

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