استقالة محمد أبو الوفا من اتحاد الكرة

أعلن محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المستقيل، لأعضاء المجلس. المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المستقيل، لأعضاء المجلس. كان أعضاء اتحاد الكرة أعلنوا استقالاتهم

من مناصبهم، بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا، عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا، أمس السبت، بهدف من دون رد في دور الستة عشر من البطولة.

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