منتخب مصر لناشئي السلة يواجه أنجولا في بطولة أفريقيا

يواجه المنتخب الوطني لناشئي السلة نظيره أنجولا مساء، اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة الأفريقية التي تستضيفها الرأس الأخضر.

وتنطلق مباراة مصر وأنجولا في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، ويقود المنتخب فنيا

رفيق يوسف، ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي.

ونجح، أمس السبت، المنتخب في التغلب على نيجيريا في أولى مباريات البطولة.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا والجزائر

وأنجولا، بينما ضمت المجموعة الثانية تونس ورواندا ومالي وكوت ديفوار وغينيا.

تشمل قائمة المنتخب كلا من عمر محمد جابر، وإبراهيم محمد نبيل، ومحمود وليد، وآسر جودة، ومؤمن طارق خيرى، وأحمد ياسر، وعمر سعد، وبلال عبدالمطلب، وكريم وليد، وعلي أحمد، وعبدالله ناصر، ومحمد علي.