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الأهلي يخوض مرانه على فترتين في معسكر إسبانيا

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض المران على فترتين اليوم الأحد في ثاني أيام معسكر الإعداد بمدينة اليكانتي الإسبانية؛ لرفع الحمل البدني والتأكيد

على العديد من النقاط الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة.

وخاض الفريق المران الصباحي في التاسعة والنصف، على أن يخوض مرانه الثاني

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في السادسة والنصف مساءً وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ويؤدي الأهلي المران على ملعب لافينكا الذى يبعد قرابة 5 دقائق من فندق الإقامة، فيما يشهد المعسكر إقامة 3 مباريات ودية متدرجة المستوى.

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