سموحة يستعيد صانع ألعابه

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي، استعادة الفريق لجهود صانع ألعابه إسلام جمال، الذي أعير لنادي طلائع الجيش المواسم الثلاثة الماضية . لنادي طلائع الجيش المواسم الثلاثة الماضية . تعد عودة إسلام جمال هي أولى صفقات سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تسعى إدارة النادي إلى إعادة بناء الفريق مرة أخرى بعد الموسم الماضي المخيب للآمال، الذي كاد يعصف بوجود الفريق في الدوري الممتاز.

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