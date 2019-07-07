رياضة | مدرب كوت ديفوار يحذر لاعبيه من المفاجآت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كوت ديفوار يحذر لاعبيه من المفاجآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ابراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن مواجهة الأفيال غدا أمام منتخب مالي في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

وقال كمارا في تصريحاته: لايهم ان منتخبنا له أفضلية في تاريخ المواجهات مع مالي ، الأهم هو الفوز غدا لان لكل مباراة اعتباراتها الخاصة .

واضاف: نسعى لبذل كل الجهد من أجل عبور هذة المباراة الصعبة هناك مفاجآت قوية في البطولة وخروج لفرق مرشحة للفوز باللقب وعلينا تجنب ذلك هناك فرق تأهلت للأدوار الإقصائية بثلاث نقاط ومع ذلك ترشحت للادوار النهائية مثل بنين وجنوب أفريقياـ لاعبينا جاهزين تماما والمنافسة على اللقب هدفنا من البداية .