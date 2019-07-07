رياضة | الخنيسي يؤكد جاهزية تونس لمواجهة غانا بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخنيسي يؤكد جاهزية تونس لمواجهة غانا بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس جهازية نسور قرطاج لمواجهة غانا المقرر لها غدا الإثنين في دور ال16 بكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وقال الخنيسي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " مواجهة الغد صعب للغاية لكننا جاهزون لها وجهازون للرد على الانتقادات التي تعرضنا لها بسبب المستوى الذي ظهرنا عليه في دور المجموعات".

وأضاف : " الجميع يعمل من أجل مصلحة المنتخب الوطني وسنقدم أقصى ما لدينا أمام غانا من أجل حصد بطاقة التاهل لربع نهائي البطولة".

Advertisements

وأردف : " مباراة الغد سيترشح منها فريق واحد فقط لذلك سنكون في أقصى درجات تركيزنا ومباراتي مصر والمغرب أمام جنوب أفريقيا وبنين دافع كبير بالنسبة لنا من أجل التأهل".

واستطرد : " جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم وعلى الجانب الهجومي ظهر متراجعا نظرا لقوة الدفاعات التي اصطدمنا بها والأهم أننا تأهلنا في النهاية".

وواصل : " عقب مباراة موريتانيا تجمعنا سويا كلاعبيين وتحدثنا عن تراجع الأداء في المباراة وتعاهدنا على بذل قصارى جهدنا أمام غانا".