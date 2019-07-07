رياضة | كوبر وأجيري وجهان لعملة مش واحدة (مقارنة رقمية)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبر وأجيري وجهان لعملة مش واحدة (مقارنة رقمية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري وذلك بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا عقب الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مقارنة رقمية بين أجيري وهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق:-

- كوبر (5 مارس 2015 - 26 يونيو 2018)

مدة ولايته: 1212 يومًا

المباريات: 38 مباراة

الانتصارات: 20 فوزًا

الهزائم: 12 هزيمة

التعادلات: 6 تعادلات

الأهداف المسجلة: 53 هدفًا

الأهداف المستقبلة: 31 هدفًا

اللاعبون المستخدمون: 75 لاعبًا

الأكثر مشاركة: النني وعبد الله السعيد بـ 30 مباراة

الهداف: محمد صلاح 15 هدفًا

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الإنجازات: وصافة أمم إفريقيا 2017 - التأهل لكأس العالم 2018

- أجيري (1 أغسطس 2018 - 7 يوليو 2019):

مدة ولايته: 340 يومًا

المباريات: 12 مباراة

الانتصارات: 9

الهزائم: 2 هزيمتين

التعادلات: 1 تعادل

الأهداف المسجلة: 25 هدفًا

الأهداف المستقبلة: 7 أهداف

اللاعبون المستخدمون: 42 لاعبًا

الأكثر مشاركة: تريزيجيه بـ 12 مباراة

الهداف: محمد صلاح بـ 6 أهداف

الإنجازات: التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2019