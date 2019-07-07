رياضة | عبدالله ديابي: مواجهة كوت ديفوار صعبة.. هدفنا الفوز باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله ديابي: مواجهة كوت ديفوار صعبة.. هدفنا الفوز باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عبدالله ديابي لاعب منتخب ماليط على مواجهة منتخب بلاده غدا الإثنين أمام كوت ديفوار في دور ال16 ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019 التي ستقام على ستاد السويس.

وقال ديابي في المؤتمر الصحفي: نأخذ كل مباراة على حدة، ولا نفكر في الأدوار المقبلة بل التركيز على مواجهة الأفيال في دور ال16 والتأهل لدور الثمانية.

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وتابع لاعب سبورتنج لشبونة، أن منتخب كوت ديفوار قوي جدا ويضم لاعبين مميزين، وبعضهم يلعبون معه في أوروبا، لذا ستكون المباراة صعبة جدا على الفريقين.

وأضاف ديابي أن فريقه جاهز للفوز على الأفيال في مباراة الغد للتأهل لدور الثمانية، ومواصلة المشوار في البطولة، خاصة أن منتخب مالي هدفه التتويج باللقب وليس الخروج من الأدوار المبكرة.

ويلتقي المنتخب المالي مع نظيره الإيفواري في السادسة مساء الغد على ستاد السويس ضمن مباريات دور ال16 من بطولة أمم إفريقيا 2019.