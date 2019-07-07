رياضة | مدرب مالي : تاريخ لقاءات الفريقان لايهمني واسعي لكتابة تاريخ جديد للنسور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مالي : تاريخ لقاءات الفريقان لايهمني واسعي لكتابة تاريخ جديد للنسور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار غدا في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في العديد من النقاط.

نلعب غدا على الفوز والذهاب بعيدا في البطولة ، نجحنا في المرحلة الأولى في تصدر المجموعة وحصد سبع نقاط وحققنا ما كنا نرغب فيه حتى الآن وعلينا التركيز على تحقيق طموحات جماهيرنا في الفوز على منتخب كوت ديفوار القوي .

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تاريخ مواجهات الفريقان يظل في التاريخ فقط ولكن الأهم هو الأداء غدا والظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز.

إنتقال لاعبي مالي الي أندية أوروبية خلال البطولة هو أمر جيد ولكن التركيز في لقاء الغد هو الأهم بالنسبة لنا.

مباراة كوت ديفوار تمثل لي تاريخ جديد في مشواري التدريبي واسعى لعبور هذة المحطة الصعبة ..