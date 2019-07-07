رياضة | "مصائب" صلاح وميسي "فوائد" عند رونالدو و5 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصائب" صلاح وميسي "فوائد" عند رونالدو و5 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلصت حظوظ الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، وذلك بعد خروج منتخب الفراعنة من بطولة أمم إفريقيا عقب الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل في لقاء دور الـ16 بالبطولة القارية المقامة بمصر.

محمد صلاح كان ضمن أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية في العام الحالي، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا ووصافة الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي، بالإضافة لتتويجه بالحذاء الذهبي لـ"البريميرليج" مناصفة مع زميله ساديو ماني ونجم أرسنال أوباميانج بـ 22 هدفًا.

وكان يحتاج محمد صلاح للتتويج بكأس أمم إفريقيا رفقة منتخب مصر حتي يرجح كفته في سباق الكرة الذهبية ويقترب أكثر من التتويج بالجائزة العالمية، ويصبح ثاني لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز بعد الليبيري جورج وايا الذي توج كأفضل لاعب في العالم عام 1995، لكن تحطمت أحلام الفرعون المصري على صخرة جنوب إفريقيا والتي أطاحت بالفراعنة خارج البطولة القارية بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل في لقاء دور الـ16 بالبطولة.

محمد صلاح سار على درب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الاسباني والذي ابتعد ايضًا بشكل كبير عن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، ورغم نجاح "البرغوث" الأرجنتيني في حصد لقب الدوري الاسباني مع البارسا والتتويج بالحذاء الذهبي الأوروبي، لكنه فشل في حصد لقب بطولة كوبا أمريكا رفقة منتخب التانجو واكتفي بالمركز الثالث، كما فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني، لتتقلص فرصه في التتويج بالجائزة العالمية هذا العام.

ابتعاد محمد صلاح وليونيل ميسي عن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، يفتح الطريق أمام عدد من النجوم لنيل الجائزة، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي قدم موسم رائع رفقة فريقه يوفنتوس الإيطالي وحصد معه لقب الدوري الإيطالي، كما توج مع منتخب البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

أليسون بيكر

البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي ليفربول يدخل بقوة ضمن المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة الريدز، واقترابه من التتويج بكأس كوبا أمريكا مع منتخب السامبا، والذي يخوض المباراة النهائية للبطولة القارية مساء الليلة ضد منتخب بيرو، لكن كونه حارس مرمي يقلل من فرص حصوله على الجائزة

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فان دايك

نجم منتخب هولندا فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، من المرشحين بقوة لحصد جائزة الكرة الذهبية، خاصة بعدما قدما موسمًا مذهلًا رفقة ليفربول وحصد معه لقب دوري الأبطال ووصافة البريميرليج، كما حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، بالإضافة للأداء الرائع اللذان قدماه مع المنتخب الهولندي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ساديو ماني

السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي قد يحدث مفاجأة مدوية ويصعد على منصة التتويج بالكرة الذهبية هذا العام، في حالة تتويج منتخب السنغال بلقب بطولة أمم إفريقيا 2019، خاصة وأن "ماني" توج مع ليفربول بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا ووصافة الدوري الإنجليزي، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج برصيد 22 هدفًا متساويًا مع محمد صلاح وأوباميانج، كما يتصدر ترتيب هدافي "الكان" برصيد 3 أهداف بالتساوي مع النيجيري أوديون إيجالو.

هازارد

يدخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية ايضًا البلجيكي ايدين هازارد نجم تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي، بعدما حصد لقب الدوري الأوروبي رفقة البلوز، ويحتاج لتحقيق بداية قوية مع الملكي بالموسم الجديد لزيادة أسهمه في حصد الجائزة العالمية.

كيليان مبابي

رغم فشل الفرنسي كيليان مبابي في حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فريق باريس سان جيرمان والاكتفاء بلقب الدوري الفرنسي، لكن تألقه اللافت للأنظار مع الفريق الباريسي وتسجيله 33 هدفًا في الدوري، بالإضافة لوصوله للهدف 100 في عمر 20 عامًا انجازات وإن كانت فردية بشكل كبير لكنها تضعه بالتأكيد ضمن المرشحين لنيل الكرة الذهبية.