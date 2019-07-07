رياضة | زيدان يضم وافد جديد لريال مدريد

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تعاقد فريق ريال مدريد مع جريجوري ديبونت “البروفيسور” ليكون معداً بدنياً بالجهاز الفني خلفًا للراحل عن صفوف الفريق بينتوس .

وجاء تعاقد ريال مدريد مع المعد البدني ديبونت بعد طلب من الفرنسي زين الدين زيدان والذي تابع عمله مع المنتخب الفرنسي خلال بطولة كأس العالم الماضية.

ولعب ديبونت دورا مميزا مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم بفضل العمل والمجهود الذي قدمه مع الديوك.

ويبحث ريال مدريد عن قفزة أخرى إلى الأمام في هذا القسم (البدني) المهم ، بعد قضاء ثلاث سنوات مع أنطونيو بينتوس على رأس الفريق البدني ، كان جريجوري لاعبًا متواضعًا لكنه كان مهتماً جداً بدراسة كيفية تجهيز اللاعبين والحالة البدنيةو كان مسؤولاً عن الإعداد البدني في ليل من 1998 إلى 2007 ، وغادر لمدة عامين للعمل مع سلتيك في اسكتلندا ثم إلى ليل ثم وقع مع المنتخب الفرنسي رفقة ديشامب ويوم الثلاثاء ستبدأ مسيرته مع ريال مدريد.