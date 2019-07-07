رياضة | توابع الفضيحة.. عقوبة جديدة على نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توابع الفضيحة.. عقوبة جديدة على نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتطع الجهاز الإداري لمنتخب مصر مبلغ 35 ألف جنيه من مكافآت عمرو وردة صانع ألعاب الفراعنة عقب الخروج من الأمم الإفريقية 2019 كعقوبة عليه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي والذي تم استبعاده من صفوف المنتخب قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة ويعيد اللاعب ويكتفي باستبعاده من الدور الأول وتوقيع عقوبة فقط.

وحصل لاعبو الفراعنة على مبلغ 50.000 جنيه لكل لاعب بسبب التأهل للدور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 بينما تم خصم نسبة العقوبة من عمرو وردة.

وأعلن هاني أبوريدة استقالته من رئاسة الجبلاية، هو وأعضاء المجلس عقب الفشل في إدارة ملف الكرة وعدم نجاح المنتخب الوطني في الذهاب بعيدا بالأمم الإفريقية

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الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

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بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.