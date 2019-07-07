رياضة | ريال مدريد ينتصر على اليونايتد في صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينتصر على اليونايتد في صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني انتصر على نظيره مانشستر يونايتد ، في ملف التعاقد النجم الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن نادي مانشستر يونايتد بدأ بالفعل التفاوض للتعاقد مع بديل للفرنسي بول بوجبا خلال الفترة الحالية.

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وكتبت الصحيفة في تقريرها: مانشستر يونايتد طلب من بوجبا الوقت، بعدم كانت الأجابة سلبية، تحوّلت في الأيام الأخيرة إلى هُدنة بالبحث عن بديل.

وأوضحت ماركا : ما لم يتغيّر هو حديث بوجبا، الذي عبّر عن رغبته في الرحيل، اللاعب يعتقد أن وقته في مانشستر انتهى واخبر هذا للمدرب سولشاير وللأدارة.