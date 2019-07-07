رياضة | يورجن كلوب مهدد بالرحيل عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب مهدد بالرحيل عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخشى فريق ليفربول الإنجليزي رحيل مدربه يورجن كلوب عن منصبه وعدم موافقته على توقيع عقد طويل الأمد لمدة 6 مواسم.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن المجموعة المالكة لفريق ليفربول تأمل أن يوقع كلوب عقدًا من ستة أعوام، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لإبعاده عن المنافسين الأوروبيين لكن كلوب الذي ينتهي عقده الحالي في 2022، لا يقيس الأمور بالمال فقط بل يفكر في مختلف الجوانب، قبل الإقدام على أي قرار.

ولا يعتزم كلوب المغادرة قبل نهاية العقد الذي وقعه بعد سنة من تغيير المدرب السابق برندان رودجرز، أي في 2015 لكن كلوب دأب على قضاء سبع سنوات في الفريق الواحد، فدرب في فريق "ماينز 05"، بين 2001 و2008، ثم الإدارة الفنية لفريق بروسيا دورتموند ما بين 2008 و2015.

وبما أن كلوب سيكون قد درب فريق ليفربول، لسبعة أعوام، في 2022، فإن المدرب الألماني قد يختار الرحيل، وهذا الأمر يقلق الفريق الإنجليزي، لاسيما أن الرجل قد حقق نتائج تجعله محط أنظار الكثير من الفرق داخل أوروبا.