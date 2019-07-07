رياضة | الشيخ يشارك في تدريبات الأهلي.. مؤمن ومارسيلو في "الجيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ يشارك في تدريبات الأهلي.. مؤمن ومارسيلو في "الجيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد عبدالمنعم لاعب فريق الشباب بالنادي الذي تم تصعيده لتدريبات الفريق الأول، أدى تدريبات تأهيل بدني على هامش مران الفريق صباح اليوم بمعسكر الإعداد في إسبانيا.

وخاض اللاعب تدريبات التأهيل تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي العلاج الطبيعي بعد شكواه من آلام في منشأ العضلة الخلفية.

واكتفى عبدالمنعم بأداء فقرات العلاج الطبيعي ، ولم يشارك في المران الجماعي في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات بصورة طبيعية.

وشارك أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة ضمن فقرات المران الصباحي بمعسكر الإعداد في إسبانيا.

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وأجرى الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي تقسيمة قوية بالكرة ، شارك فيها الشيخ بشكل طبيعي على ملعب لافينكا الذي يستضيف تدريبات الفريق.

وكان الشيخ قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من آلام في الكاحل قبل السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد.

وخاض الثنائي مؤمن زكريا وحسين السيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانا بدنيا في «الجيم» على هامش مران الفريق بمعسكر إسبانيا.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق، فيما خاض بقية اللاعبين مرانا قويا في ملعب لافينكا.

ويؤدي مؤمن زكريا تدريبات علاجية في ظل معاناته من الإصابة بكدمة في الركبة، بينما يتم تجهيز حسين السيد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي.