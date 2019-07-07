رياضة | عبدالحفيظ: ديانج لن يلحق بمعسكر الاهلي بإسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ: ديانج لن يلحق بمعسكر الاهلي بإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن المالي أليو ديانج المنضم مؤخرًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم لن يلحق بمعسكر الفريق في إسبانيا.

وأكد عبدالحفيظ أن اللاعب لن يتمكن من الانضمام إلى معسكر الإعداد الذي يستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري، بينما من المنتظر أن ينضم الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق إلى المعسكر يوم الأربعاء المقبل.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع ديانج قادما من نادي مولودية الجزائر بعقد مدته 5 مواسم لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.