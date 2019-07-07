رياضة | الأهلي يتدرب على فترتين ويواجه سوكر سمارت الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتدرب على فترتين ويواجه سوكر سمارت الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر خوض المران على فترتين اليوم الأحد في ثاني أيام معسكر الإعداد بمدينة اليكانتي الإسبانية؛ لرفع الحمل البدني والتأكيد على العديد من النقاط الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة.
وخاض الفريق المران الصباحي في التاسعة والنصف ، على أن يخوض مرانه الثاني في السادسة والنصف مساءً وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق .
ويؤدي الأهلي المران على ملعب لافينكا الذى يبعد قرابة 5 دقائق من فندق الإقامة ، فيما يشهد المعسكر إقامة 3 مباريات ودية متدرجة المستوى.
كما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج اليوم الثاني من معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا استعدادا لاستئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.
ويبدأ اليوم بتناول اللاعبين وجبة الإفطار في الثامنة والنصف صباحا، ثم الانتقال إلى ملعب التدريب لخوض المران في التاسعة والنصف صباحا.
وفي الثانية والنصف ظهرا يتناول الجميع وجبة الغداء ، على أن يخوض الفريق مرانه الثاني في السادسة والنصف مساء، ثم يخلد الجميع للراحة قبل تناول وجبة العشاء في التاسعة والنصف.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة والنصف مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة أولى مبارياته الودية في معسكر إسبانيا أمام فريق «سوكر سمارت» الإسباني علي ملعب لافينكا الذي تقام عليه تدريبات الفريق .
ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي إلى تجهيز اللاعبين من خلال مباريات ودية متدرجة المستوى، حيث يلعب فريق سوكر سمارت بدوري القسم الثالث بإسبانيا.
ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق إقامة وديتين أخريين يومي 11 و15 يوليو ، لتجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.